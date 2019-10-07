Волки на Ставрополье совершили серию нападений на людей

В селе Каясула на Ставрополье зафиксировано несколько случаев нападения волков на людей, предположительно хищники больны бешенством.

В больницу доставлены четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ветеринарии края.

На волков организована облавная охота, в ходе которой один зверь был убит, его тело направлено на экспертизу для выявления возможного бешенства. По словам представителя управления ветеринарии, агрессия напавших волков может быть связана с вирусом бешенства.

Ранее сообщалось, что в Крыму от нападения волков пострадали три человека.