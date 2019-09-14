Волки стали нападать на людей в Крыму

Трое человек пострадали от нападения волка в Симферопольском районе Крыма, сообщает региональное МЧС.

«Зафиксированы случаи нападения хищника в районе сел Привольное и Перевальное Симферопольского района», – сообщается на сайте ведомства.

Трое пострадавших госпитализированы. МЧС просит крымчан соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра.

По информации «Вестей», егеря застрелили животное и передали ветеринарам, чтобы определить вероятность заражения людей бешенством.

По словам руководителя департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимира Капитонова, поголовье волков за 25 лет выросло в десятки раз.

Он также отметил, что уже подготовлен законопроект, согласно которому за отстрел хищников будет полагаться вознаграждение.

Ранее после гибели 14-летней девочки от зубов волка в республике Коми местные власти подписали документ об отстреле хищников.