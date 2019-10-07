Познер оценил стремление человека к вечной молодости

Телеведущий Владимир Познер считает стремление к вечной молодости характерным для человека. По его словам, смерть и старение не кажутся людям естественными.

«Стремление к вечной молодости характерно для человека, потому что большинство хотели бы быть всегда молодыми, красивыми, без морщин. Вот для нас смерть не естественна и старение не естественно», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Я часто думаю о смерти. Без страха, но с сожалением – не хочется. Я же понимаю, что как бы хорошо у меня все ни было, но осталось не так много в любом случае. Даже если я доживу до 100 лет – это всего 15 лет», – отметил Познер.

Телеведущий признался, что не чувствует старости. «Вот что такое старость, в чем она выражается? Ну хорошо, я бегаю стометровку медленней, чем семьдесят лет назад – это и есть старение, что ли? Мозг работает. Слышу, наверное, чуть хуже, но это никак не мешает. Живу полной жизнью», – отметил он.

Познер рассказал, что впервые задумался о смерти в пятилетнем возрасте, и тогда его это шокировало.

«Подавляющее большинство людей нет, просто живут и живут, работать ходят с девяти до шести, никто их не знает, ничего они не добиваются, не особенно любят свою работу, мечтают о пенсии… Для чего это все? Чтобы потом откинуть, простите, копыта? Тяжело с этим примириться», – заключил Познер.

Ранее Познер ответил на вопрос о том, легко ли быть старым. Журналист отметил, что в свои 85 лет находится в хорошей физической форме, и похвалился тем, что «голова продолжает работать».