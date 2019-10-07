Ядерная ракета США приблизилась к гражданскому самолету

Запущенная в начале сентября у побережья Калифорнии с атомной подводной лодки ВМС США Nebraska баллистическая ракета Trident II («Трайдент-2») пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.

Пилоты самолета сняли полет ракеты на видео (опубликовано на сайте американского издания The Drive), в шутку предположив, что «Северная Корея уже здесь», пишет «Российская газета».

Между тем специалисты по ядерному оружию проанализировали опубликованные кадры и заключили, что траектория баллистической ракеты на видео гораздо более пологая и низкая, чем обычно.

«Низкая траектория значительно снижает время подлета», – констатировал в комментарии The Drive эксперт по стратегическим вооружениям Анкит Панда.

При этом аналитик подчеркнул, что запуск ракеты по такой траектории вполне ожидаем в связи с появлением боеголовки W76-2 мощностью 7 килотонн, которая, как отмечает «РГ», возникла в арсенале США «поразительно быстро»: еще в 2018 году она существовала лишь в рекомендации, а уже в начале 2019 года началось ее производство.

Ядерная боеголовка малой мощности в соединении с баллистической системой доставки позволяет наносить мощные точечные удары по всему свету. А малый вес боеголовки позволяет спрямить траекторию ракеты и значительно снизить ее подлетное время.

Так что необычные испытания ракеты вполне логичны, резюмирует The Drive.

Напомним, в начале сентября Соединенные Штаты провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 («Трайдент-2») с подлодки.

Кроме того, в середине августа США провели испытания неядерной ракеты наземного базирования. Эта ракета нарушила бы ДРСМД, однако 2 августа он прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.