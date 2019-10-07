В России возобновят производство кальвадоса

С 2020 года в России планируется возобновить производство крепкого яблочного напитка кальвадос, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода «Прасковейское» в Ставропольском крае Наталья Алимова.

Она рассказала РИА «Новости», что раньше на заводе делали кальвадос, однако около 10 лет назад переориентировались на коньяк и производить яблочный напиток перестали.

«По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году. (…) В России его больше никто не производит», – сообщила Алимова.

Оборудование для первичной переработки яблок планируется приобрести уже в этом году. На прилавках готовый кальвадос должен появиться в 2021 году.

По ее словам, на заводе планируется производить около 5 тыс. декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.

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