Стало известно о попытках окружения Трампа назначить руководство «Нафтогаза»

Группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани пыталась назначить новое руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз», чтобы затем подконтрольные компании смогли заключать выгодные для них сделки, сообщили СМИ.

Как передает Associated Press со ссылкой на источники, в марте три бизнесмена – Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III – обсуждали план по замене главы «Нафтогаза» Андрея Коболева на одного из топ-менеджеров компании Андрея Фаворова, передает РИА «Новости».

При этом Парнас и Фруман хотели, чтобы Фаворов был их партнером и они могли совершать до 100 танкерных перевозок американского СПГ на Украину ежегодно. Как сообщает агентство, Сарджиант убеждал Фаворова, что часто видится с Трампом, и американский президент полностью поддерживает эту сделку.

По словам источника, сам Фаворов позже рассказывал, что их разговор напоминал шантаж. В итоге план провалился после избрания нового президента Украины Владимира Зеленского.

По данным агентства, попытки установить новое руководство «Нафтогаза» позже продолжил министр энергетики США Рик Перри, который хотел включить в состав правления одного из своих политических спонсоров. При этом осталось неизвестным, координировал ли Перри свои попытки сменить состав правления «Нафтогаза» с союзниками Джулиани, которые хотели добиться того же.

В субботу газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что министр энергетики США Рик Перри требовал от Зеленского увеличить число граждан Соединенных Штатов в наблюдательном совете «Нафтогаза».

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