Компартия Чехии потребовала госохраны памятника маршалу Коневу

Памятнику маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге требуется государственная охрана, заявил первый замглавы Коммунистической партии Чехии и Моравии Петр Шимунек.

Шимунек намерен направить в министерство культуры страны заявление о включении памятника маршалу Коневу в «список памятников культуры», что должно помешать «переносу монумента», передает ТАСС.

Он выразил надежду, что министерство культуры согласится, так как руководитель ведомства Лубомир Заоралек «происходит из региона, который освободила Красная армия». Как заявил Шимунек, у министра «позитивное отношение к таким памятникам».

В компартии напомнили, что в столице страны почти не осталось памятников воинам-освободителям.