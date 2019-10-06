Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны

Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.

По его мнению, члены кабмина «просто не знают, что они делают». Экс-министр заявил, что в правительстве «играют в государство». Публикации СМИ демонстрируют «сплошные скандалы», передает РИА «Новости».

В частности, Юрканс раскритиковал главу минобороны Артиса Пабрикса, который назвал «Ваффен-СС» «гордостью латышского народа». Юрканс посетовал на то, что в кабмине «никто не одергивает» Пабрикса.

«Другой министр (министр благосостояния Латвии Рамона Петравича – прим. ВЗГЛЯД) едет за границу на международный съезд: речь прочитала, начались вопросы – она не понимает язык (английский)», – заявил Юрканс, подчеркнув, что министры должны «любить свое государство и свой пост», а также «иметь стыд».

«Стыдно позориться на международной арене. То, что дома позоримся – это понятно, но зачем на весь мир», – сказал он.

Напомним, депутат Сейма Игорь Пименов заявил, что Пабрикс должен уйти в отставку после слов о гордости за СС.