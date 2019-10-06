Зеленский ответил на вопрос о выдвинутых Трампом условиях для встречи

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo заявил, что американский лидер Дональд Трамп не оказывал на него давление и не выдвигал условий для их встречи на высшем уровне.

«На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий выдвинуто не было», – приводит его слова ТАСС.

Так Зеленский прокомментировал сообщения о том, что Трамп якобы требовал от него провести расследование в отношении деятельности сына своего политического оппонента Джозефа Байдена, выставляя это в качестве условия для встречи глав США и Украины на высшем уровне.

Зеленский заявил, что в рамках действующей конституции Украины у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Напомним, Трампа обвиняют в том, что он якобы шантажировал Зеленского, требуя от Киева провести расследование против Джо и Хантера Байденов.

По информации СМИ, Трамп не хотел говорить по телефону с Зеленским в июле, но согласился на разговор по просьбе главы минэнерго США Рика Перри.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД