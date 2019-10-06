Джонсон отказался покидать пост без увольнения Елизаветой II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается уходить в отставку, пока его не уволит королева Елизавета II, пишет The Sunday Times со ссылкой на британских министров. Последний раз монарх увольнял премьера в середине XIX века.

Даже если правительство Великобритании выскажет Джонсону недоверие, он не намерен добровольно покидать Даунинг-стрит, передает «Интерфакс».

«Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет», – сказал один из высокопоставленных чиновников.

Последний раз премьер был уволен монархом в 1834 году.

В четверг Джонсон призвал Евросоюз проявить гибкость по вопросу Brexit. В противном случае он пригрозил вывести страну из ЕС без соглашения. Сделать это Джонсон собирается до 31 октября.

Также он сделал новое предложение по соглашению, однако в Еврокомиссии отвергли этот план.