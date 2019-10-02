Джонсон предложил исключить Северную Ирландию из таможенного союза ЕС

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу исключить Северную Ирландию из таможенного союза ЕС.

Об этом Джонсон заявил в письме главе Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру. Кроме того, премьер Британии дал гарантии, что границы с Ирландией не появится, передает ТАСС.

Ранее Джонсон заявил, что при необходимости он выведет Великобританию из ЕС 31 октября без соглашения.