Хейли заявила о невозможности дружбы между Россией и США

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что Вашингтон «никогда не сможет доверять России», но выступает за открытую коммуникацию с Москвой.

«Россия никогда не будет нашим другом. Мы никогда не сможем доверять России, ни при каких условиях», – заявила политик, передает RT со ссылкой на Newsday.

Хейли считает, что Москва якобы вмешалась в ход американских выборов 2016 года и способствовала раздору в американском обществе. При этом она выступает за коммуникацию с Россией. «Да, она вмешалась в наши выборы. Мы это знаем, но мы видим, как остальные страны тоже это делают», – сказала Хейли. По ее словам, Россия «получила силу, создавая хаос и раздор в других странах».

Высказалась Хейли и про Трампа, отметив, что они друг друга хорошо понимали и отвечали на взаимные подколки. «Он всегда держал слово и позволял мне делать мою работу», – заявила экс-постпред США при ООН.

Напомним, Хейли объявила об отставке в конце 2018 года.

11 сентября президент США Дональд Трамп продлил действие указа о санкциях за «иностранное вмешательство в выборы». После этого США расширили санкции против России из-за «вмешательства в выборы».

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