Туристам решили запретить кормить рыб на курортах Египта

Египетские власти решили запретить туристам кормить рыб, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Египет присоединился к странам, реализующим инициативу ООН «Зеленые плавники» по защите коралловых рифов от негативных воздействий дайвинга и снорклинга, передает РИА «Новости».

Участие в этом проекте подразумевает обучение и сертификацию 30 дайвинг-центров и 150 дайвинг-гидов, а также введение определенных правил для туристов.

Так, отдыхающих попросят не только не кормить рыб во время погружения, но и не ломать кораллы, не выбрасывать в море мусор, пластиковые изделия, остатки пищи и химикаты.

Пилотной площадкой экологической инициативы станет Южный Синай, а к марту 2020 года к проекту присоединятся и другие регионы страны.

По данным египетских СМИ, в 2018 году страну посетило не менее 11,3 млн туристов, и почти 3 млн отдыхающих погружались в Красное море. Организацией погружений в стране занимаются более 500 компаний.

По оценкам местных экспертов, индустрия туризма отрицательно влияет на морскую флору и фауну: якоря повреждают кораллы, а следы топлива, которые остаются после катеров, угрожают морскому биоразнообразию.

Теперь компании, организующие морские прогулки, будут обязаны рассказывать туристам о правилах поведения при погружении.

Введенные экологические нормы пока носят рекомендательный характер, но в Египте намерены строго следить за их выполнением.

Ранее сообщалось, что в Турции предложили ограничить систему «все включено».