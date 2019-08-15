В Турции предложили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья обратились к властям страны с просьбой изменить стандарты системы «все включено» в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Торгово-промышленная палата Манавгата, расположенного возле курорта Сиде, обратилась в министерство туризма и культуры Турции с просьбой пересмотреть стандарты «все включено» и определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другому бизнесу, говорится в сообщении на сайте АТОР.

Отмечается, что Турция взяла курс на качественного туриста, способного потратить не менее 1 тыс. долларов за визит.

Представители турецкой торговли считают, что система «все включено» буквально убивает их бизнес, и существующие стандарты этого формата нужно пересмотреть, чтобы у продавцов и отелей была «честная конкуренция» за расходы гостей.

На данный момент, как уточняют представители палаты, турист сидит в гостинице, не путешествует по стране, не тратит деньги на гастрономию и покупки за пределами отеля.

Об этом же говорят и ремесленники Аланьи. Президент местной палаты торговцев и ремесленников Нури Демир указал, что в то время как «отели полны, магазины стоят пустыми».

При этом многие торговцы, чтобы открыть магазин к сезону, берут кредит. Однако заемные средства отдавать не с чего: дохода у предпринимателей нет.

По словам эксперта, по сравнению с 2018 годом расходы сектора торговли выросли на 20%.

Торговцы Аланьи ставят вопрос еще более кардинально: не просто «определить районы», а запретить отелям в центре города работать в формате «все включено».

Представители турецких принимающих компаний считают, что туристы, в первую очередь, россияне, стали меньше тратить по нескольким причинам. Во-первых направление возвратное, то есть многие отдыхают в Турции не в первый раз, так что экскурсии и местный шопинг им не нужны.

Во-вторых, в 2019 году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%, в связи с чем большую часть средств, отложенных на отдых, туристы потратили на отель.

«Если наши гости и не отказываются от отдыха в Турции, то они точно не готовы тратить в отпуске больше», – отметил представитель принимающей компании.

По словам представителя турецкой турфирмы, спрос на экскурсии у многих принимающих компаний уже упал на 30%. Также, несмотря на рост въездного потока, спад продаж наблюдается в магазинах duty free в аэропорту Антальи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские туристы получили шанс снизить расходы во время отдыха.

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