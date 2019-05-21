Россиян предупредили о вероятном росте цен на отдых в Турции

Цены для российских туристов на отдых в Турции могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования отдыхающим предоставят значительные скидки, заявил глава федерации отельеров страны Осман Айык.

Айык рассказал, что «в нынешнем сезоне цены по сравнению с прошлым годом могут незначительно увеличиться, но при этом они остаются совершенно разумными», резких колебаний не будет, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «туристам выгодно делать раннее бронирование, потому что при этом предоставляются большие скидки».

«После того, как обеспечен определенный уровень продаж, скидки начинают сходить на нет, и оставшиеся вынуждены тратить больше денег», – добавил он.

Айык сообщил также, что многие российские туристы, желающие посетить Турцию в этом году, уже забронировали себе отели.

«Конечно, бывают ситуации, когда последние места продаются по бросовым ценам. Но не всегда такое происходит, поэтому те, кто не хочет рисковать, стараются бронировать туры заранее. При авиаперевозках то же самое: последние места продаются по самым высоким ценам», – сказал глава федерации отельеров Турции.

Он указал, что в 2019 году турсектор страны ожидает небольшого роста числа российских туристов – от 6 до 7 млн человек.

В 2018 году Турцию посетили 39,47 млн иностранных туристов, из них больше всего было россиян – 5,99 млн. На втором месте находятся граждане Германии (4,49 млн), на третьем – Болгарии (2,41 млн).

Отметим, что в 2018 году турпоток в Крым вырос на 40%. В апреле 2019 года президент России Владимир Путин дал ряд поручений для развития туризма на полуострове.

Кроме того, в Крыму отказались от участия в эксперименте по взиманию курортного сбора. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские туристы получили шанс снизить расходы во время отдыха.

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