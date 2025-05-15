Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.20 комментариев
Аксенов исключил возможность наземного вторжения Украины в Крым
Глава Республики Крым заявил о полной защите Крыма от нападений с суши
На полуострове Крым заметно увеличился уровень защищенности по сравнению с началом спецоперации, что исключает любые попытки наземного вторжения с Украины, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Крым в настоящее время обладает более высоким уровнем защиты, чем с начала спецоперации, полуостров полностью защищен с суши, и любые попытки наземного нападения со стороны Украины невозможны, заявил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.
«Наши военные и спецслужбы принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность. Можно с уверенностью сказать, что Крым полностью защищен с суши, никакая «наземная операция», о которой время от времени говорят украинские «говорящие головы», невозможна», – заявил он.
Аксенов отметил, что силовые структуры и армия продолжают работать для поддержания высокого уровня безопасности полуострова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, курортный сезон в Крыму стартует без ограничений для туристов.