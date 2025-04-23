Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Власти Крыма подтвердили открытие всех пляжей для отдыхающих
В Крыму не закрывали пляжи из-за последствий разлива мазута
Курортный сезон в Крыму стартует без ограничений для туристов, поскольку нефтепродукты не стали причиной закрытия пляжей, включая территории Керченского пролива.
На территории Крыма откроют 350 пляжей в новом сезоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом пляжных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет», – подчеркнул Аксенов и добавил, что при обнаружении мелких следов мазута последствия устраняют в течение суток, это не представляет опасности для отдыхающих.
Для удобства гостей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края до 1 мая введут дополнительную полосу движения и досмотра транспорта. На трассе Ялта – Симферополь основные дорожные работы планируют проводить в ночное время, чтобы не мешать туристическому потоку.