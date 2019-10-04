Путин заинтересовался моделью работы «Росатома» для использования в медицине

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поговорил с участником конкурса «Лидеры России» о возможности работы системы здравоохранения как корпорации по примеру «Росатома».

«А здравоохранение может работать как корпорация?», – задался вопросом Путин, приведя в пример госкорпорацию «Росатом», которую создал в свое время нынешний первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Вот Сергей Владиленович [Кириенко] когда-то создал корпорацию «Росатом», она функционирует весьма эффективно», – подчеркнул глава государства.

«В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, – продолжил Путин. – А само здравоохранение как система оказания очень важных для человека услуг работает именно как корпорация: со всеми зданиями, сооружениями, с показателями».