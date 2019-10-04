«Насильника с диктофоном» поймали в Костроме

В Костроме правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании, который, как утверждают СМИ, заставил жертву на диктофон сообщить о том, что половой акт происходит по обоюдному согласию.

Поиски преступника начались после изнасилования 18-летней студентки в Костроме, передает «Российская газета» со ссылкой на региональное УМВД.

Знакомые потерпевшей в соцсетях сообщили, что неизвестный, угрожая убийством, напал на девушку и заставил сказать на запись диктофона, что все происходит по обоюдному согласию, поясняет издание.

«Девушка была настолько запугана, что о случившемся рассказала только родителям, и то спустя некоторое время. На поиск насильника были брошены все силы уголовного розыска и спецслужб УМВД», – сказали в УМВД.

После того, как сведения о «маньяке с диктофоном» попала в СМИ и социальные сети, родители учеников окрестных школ начали встречать и провожать детей с учебы.

Правоохранители опросили жильцов окружных домов, где произошло преступление, изучили видеозаписи с камер наблюдения и рассмотрели архивы с биографиями возможных подозреваемых.

В поле зрения полицейских попал местный 37-летний житель, который ранее был судим за подобное преступление в регионе.

«Освободившись из мест лишения свободы, он полностью поменял имя фамилию и отчество, переехал в Кострому, женился и устроился на работу», – сказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали при поддержке СОБР Росгвардии на выходе из дома. По факту нападения на студентку региональный СУ СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что родителей из Брянской области заподозрили в изнасиловании дочери, не достигшей 14 лет.