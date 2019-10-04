В Австрии подвели итоги парламентских выборов

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным итогам выборов, партия Курца набирает 37,5% голосов, передает Deutsche Welle.

Второе место с 21,2% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии. В тройку лидеров также вошла Австрийская партия свободы с результатом в 16,2% голосов, сильно сдавшая позиции.

На четвертом месте партия «Зеленые» с рекордным для себя результатом в 13,9%, на пятом – праволиберальная «Новая Австрия» с 8,1%.

В Австрии 29 сентября прошло голосование на досрочных выборах в Национальный совет.

Напомним, весной Курц ушел в отставку после публикации скандальной видеозаписи с «русской племянницей олигарха». Правительство возглавила глава конституционного суда Бригитте Бирляйн, которая стала первой женщиной-канцлером Австрии.

Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, чего ждать России от возвращения Курца на пост канцлера Австрии.