Абэ захотел вывести переговоры о мирном договоре с Россией на новый уровень

Японское правительство рассчитывает вывести переговоры с Россией на новый уровень для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«В настоящее время начала осуществляться совместная хозяйственная деятельность на четырех северных островах (на южной части Курил). Третий год подряд наши граждане имеют возможность посещать там могилы предков, используя для этого самолет. Двусторонние договоренности последовательно претворяются в жизнь», – сказал Абэ, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что, опираясь на советско-японскую Совместную декларацию 1956 года, Москва и Токио продвинут переговоры на новый уровень и «откроют огромные возможности» в японо-российских отношениях.

Абэ также заявил, что Япония стремится к построению новой эры в отношениях с Китаем. «Мы построим новую эру в отношениях с Китаем. Весной будущего года в период цветения сакуры мы ожидаем визит в Японию председателя КНР Си Цзиньпина в качестве государственного гостя. Развивая отношения на всех уровнях, включая экономические связи и молодежные обмены, наше правительство выведет сотрудничество с Китаем на новую ступень», – сказал он.

В своей речи премьер Абэ также заверил, что союз с США остается основой внешней политики Японии. «Опираясь на него, наша страна работает над построением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона рука об руку с Великобританией, Францией, Австралией, Индией и другими странами, с которыми мы разделяем общие базисные ценности», – заявил Абэ.

Ранее в Кремле назвали виновных в неудаче переговоров по мирному соглашению с Японией.

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