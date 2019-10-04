В Индии украли прах Махатмы Ганди

Прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди похитили из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия, сообщили местные СМИ.

Как пишет журнал India Today, кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх, который пришел отдать дань уважения «отцу нации». Также вандалы написали на входе в здание мемориала слова «предатель нации».

«Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди. Эта ненависть должна немедленно прекратиться, и полиция должна действовать быстро для того, чтобы идентифицировать и поймать виновных», – передает РИА «Новости» слова Сингха.

Напомним, в январе 2018 года газета ВЗГЛЯД писала, что Махатму Ганди чересчур перехваливают.