Вице-премьера Северной Осетии заподозрили в халатности при закупке жилья для сирот

Зампреда правительства Северной Осетии заподозрили в халатности при приобретении жилья для детей-сирот, сообщило республиканское следственное управление Следственного комитета.

Подозреваемый, по версии следствия, был председателем в комиссии по обеспечению жильем детей-сирот, которая утвердила списки нуждающихся, сообщается на сайте ведомства.

«Согласно протоколу заседания от 10.10.2018, комиссия приняла решение о снижении площади приобретаемого жилого помещения до 28 кв.м., при этом начальная максимальная цена контракта в зависимости от района республики осталась на прежнем уровне. В последующем было установлено, что члены комиссии и приглашенные лица, указанные в протоколе, не участвовали в заседании и, соответственно не принимали никакого решения о снижении площади приобретаемого жилья», – отмечает СК.

При этом изначально запланированный метраж жилых помещений составлял 33 кв. м.

«В марте 2019 года по результатам проведенной проверки законности закупок министерством жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлено завышение цен на приобретаемые жилые помещения в трех районах республики на сумму свыше 6,3 млн рублей», – сообщает СК.

Нарушение произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей председателя комиссии, утверждается в тексте.