Учителя физкультуры уволили в Сочи после нападения детей на одноклассника

Отдел по делам несовершеннолетних в Сочи начал проверку после избиения в школе №13 на уроке физкультуры освобожденного от занятий мальчика, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мать ребенка Наталья Дробязко рассказала, что после происшествия мальчику потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали. Женщина написала жалобы в полицию, в управление образования горадминистрации и уполномоченному по правам ребенка.

«Ребенок получил многочисленные ушибы головы, живота, шеи, таза, бедер, голеностопа», – приводит ее слова «Интерфакс».

Мать мальчика опубликовала в Instagram запись со школьных камер, на записи видно, как ребенок ходит по спортивной площадке, где остальные играют с мячом. Его начинают избивать девочки, после одноклассник сбивает его с ног, затем лежащего мальчика начинают бить другие дети.

По данным управления образования и науки администрации Сочи, инцидент произошел 23 октября.

Учитель Роберт Мавян в момент инцидента принимал у детей нормативы, в это время мальчик с освобождением находился на площадке вместе с другими детьми. Между ним и одноклассниками возник конфликт, который перерос в драку. Учителю физкультуры был объявлен выговор за недосмотр, он уволен, добавили в управлении. Отмечается, что тяжелых травм четвероклассник не получил.

Ранее на Сахалине школьники избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о необходимости задать домашнее задание.