Региональные минздравы опровергли сокращения врачей

В министерствах здравоохранения Бурятии и Новосибирской области опровергли сообщение СМИ о том, что число врачей в регионах сократилось.

«Представленная в ряде СМИ информация о том, что в Новосибирской области в 2018 году количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

По данным министерства, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось. Всего в прошлом году в Новосибирской области было 11 090 медработников, учитывая работающих в федеральных учреждениях.

Из них в амбулаторных подразделениях – 6 248 человек, в стационарах – 4 399 человек. Еще 443 человека – врачи скорой медицинской помощи и сотрудники медицинских учреждений особого типа.

В 2017 году, по данным министерства, общее число врачей составляло 11 005 человек.

В Минздраве Бурятии также подчеркнули, что информация о сокращении врачей в республике на 59% не соответствует действительности, передает «Интерфакс».

«У нас на конец 2017 года действительно было 3673 врача, но на конец 2018 года было 3658 врачей, что подтверждает Государственная статистическая форма N30», – сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время в министерстве готовят подробный отчет о реальном состоянии кадров в системе здравоохранения республики.

Ранее РБК со ссылкой на данные Минздрава России сообщило, что в 2018 году в 54 российских регионах количество медиков сократилось, а в 31-м регионе – увеличилось. Сообщалось, что наиболее негативная динамика зафиксирована в Бурятии и Новосибирской области.

В Госдуме раскритиковали Минздрав за «превращение» в мониторинговое агентство.