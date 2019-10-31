В Госдуме раскритиковали Минздрав за «превращение» в мониторинговое агентство

Приведший статистку по сокращению врачей в регионах Минздрав больше похож на мониторинговое агентство, а не на министерство, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина»).

«Минздрав «обнаружил», что врачей стало меньше. Очень точно подмечено: обнаружил! Как будто это мониторинговое агентство, а не Министерство здравоохранения, которое должно управлять процессами. Ни за что не отвечают, только обнаруживают. И обналичивают», – написал он в Facebook.

Так депутат отреагировал на сообщения РБК, согласно которым Минздрав зафиксировал в 2018 году в России прирост количества врачей на 0,07% – на 404 специалиста. При этом в 54 регионах количество медиков сократилось, а в 31-м регионе – увеличилось.

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