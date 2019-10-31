Путин рассказал анекдот

Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Калининградской области анекдотом ответил на вопрос о том, возможно ли изменить существующую систему закупок препаратов для больниц и поликлиник.

Одна из участниц встречи отметила, что согласно действующему закону о госзакупках, медучреждениям необходимо через отдельные конкурсы не только заказывать само оборудование, но и различные сервисные услуги. По ее словам, все это отнимает много времени и мешает эффективно использовать оборудование, передает ТАСС.

Комментируя ситуацию, которую описала участница встречи, президент рассказал анекдот: «Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит к адвокату и спрашивает: «Имею ли я право?» «Имеешь, бабушка», – отвечает адвокат. «Нет, я хочу спросить, имею ли я право…» – «Да, имеешь». «Но могу я или нет?» – «Нет, бабка, не можешь!»

Путин отметил, что эта шутка имеет отношение к ситуации, «потому что в соответствии с действующим законодательством, к медицинскому оборудованию, в том числе тяжелому, может применяться принцип полного жизненного цикла, но только тогда, когда учреждение оборудуется или строится с нуля».

«А вот если оборудование закупается в действующее учреждение, то этот способ закупок по принципу полного жизненного цикла почему-то не применяется, а должен применяться, я согласен. Я прошу коллег услышать это и внести соответствующие коррективы в нормативную базу», – поручил он.

Также Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области не исключил ужесточение наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД