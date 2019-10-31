Путин поручил экстренно улучшить ситуацию с местами в школах

Власти уже в ближайшее время примут решения по улучшению ситуации с местами в школах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

«Мы думаем над этим и в ближайшее время будем принимать решения», – сказал он, отметив необходимость как ремонта существующих, так и строительства новых школ, передает ТАСС.

По словам, главы государства «точно совершенно нужно принимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах».

Путин ранее подчеркивал, что в скором времени в стране значительно вырастет число школьников, поэтому необходимо возводить новые школы.

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