Познер отреагировал на скандал с американским гражданством Малкина

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31 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Устранено последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались. Подробности...
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Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Главным событием на саммите АТЭС должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа – страны готовились поставить точку в торговой войнеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент – чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение. Подробности...
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Как наказывать за оскорбление русского языка и культуры

Преподаватель ВШЭ не критиковал, а оскорблял русский язык – и это большая разницаФото: Любовь Кабалинова/hse.ru
В публичную плоскость вылился очередной акт презрения к одному из аспектов русской жизни. На этот раз оскорблениями в адрес русского языка отметился один из весьма образованных людей страны, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов. Чем именно замечательно его высказывание, почему за это надо наказывать и каким образом? Подробности...
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Латышские чиновники издеваются над «влюбленными в Латвию» русскими

Кирилл Иванов узнал о жизни в Латвии много новогоФото: Кадр из видео
Супруги Кирилл Иванов и Мария Горохова переехали в Латвию из России несколько лет назад. Они сразу же подключились к хору тех, кто проклинает «рашку» и благословляет жизнь в «европейской стране». Прошли три с лишним года – и Иванов объявил голодовку в знак протеста против бесчеловечности латвийских чиновников. Что же произошло? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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СССР развалили секс и комсомол

Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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На референдум выносят массовую эвтаназию души

Дмитрий Юрьев, политолог
Нам предлагают на референдуме проголосовать за эвтаназию. Чтобы замазать в крови всех – само участие в таком акте есть нарушение заповеди «не убий». Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Познер отреагировал на скандал с американским гражданством Малкина

                 31 октября 2019, 09:18
              Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Телеведущий Владимир Познер отреагировал на ажиотаж вокруг американского гражданства у российского хоккеиста, играющего в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинс» и за сборную России, Евгения Малкина.

              «Как все, надеюсь, помнят, сборная России победила на зимних Олимпийских Играх в Сочи. Наши спортсмены завоевали 13 золотых медалей. На втором месте была Норвегия – 11 золотых. И наша страна страшно гордилась этой победой, правда? Так вот, пять из этих 13 золотых медалей завоевали иностранцы, которые, сохранив свое гражданство, взяли еще и российское. Это гражданин Южной Кореи Виктор Ан (три золотые медали) и гражданин США Вик Уайлд (две золотые медали). Без них Россия не победила бы в медальном зачете, имела бы восемь золотых, а не 13», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

              «Кто-нибудь из наших горячих патриотов тогда возмущался этими спортсменами? Кто-нибудь называл их предателями? Кто-нибудь требовал их исключения из состава сборной Российской Федерации? Вроде бы нет, правда? Не потому ли, что они принесли нам золотые медали?» – задается вопросами Познер.

              «Я считаю нападки на Малкина позорными. Он – выдающийся российский хоккеист, которым следует гордиться и который никогда не играл за какую-либо сборную, кроме российской. А то, что он живет в США и имеет гражданство этой страны, это его дело, и это не касается никого, кроме него самого», – заключил Познер.

              Напомним, российский хоккеист, играющий в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинс» и за сборную России, Евгений Малкин подтвердил, что имеет двойное гражданство, и заявил, что не видит в этом ничего плохого. Он также заявил, что даже не думает об отказе от российского гражданства.

              Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ажиотаж вокруг американского гражданства Малкина, заявил, что на месте спортсмена тоже играл бы за океаном.


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