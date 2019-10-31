Познер отреагировал на скандал с американским гражданством Малкина

Телеведущий Владимир Познер отреагировал на ажиотаж вокруг американского гражданства у российского хоккеиста, играющего в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинс» и за сборную России, Евгения Малкина.

«Как все, надеюсь, помнят, сборная России победила на зимних Олимпийских Играх в Сочи. Наши спортсмены завоевали 13 золотых медалей. На втором месте была Норвегия – 11 золотых. И наша страна страшно гордилась этой победой, правда? Так вот, пять из этих 13 золотых медалей завоевали иностранцы, которые, сохранив свое гражданство, взяли еще и российское. Это гражданин Южной Кореи Виктор Ан (три золотые медали) и гражданин США Вик Уайлд (две золотые медали). Без них Россия не победила бы в медальном зачете, имела бы восемь золотых, а не 13», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Кто-нибудь из наших горячих патриотов тогда возмущался этими спортсменами? Кто-нибудь называл их предателями? Кто-нибудь требовал их исключения из состава сборной Российской Федерации? Вроде бы нет, правда? Не потому ли, что они принесли нам золотые медали?» – задается вопросами Познер.

«Я считаю нападки на Малкина позорными. Он – выдающийся российский хоккеист, которым следует гордиться и который никогда не играл за какую-либо сборную, кроме российской. А то, что он живет в США и имеет гражданство этой страны, это его дело, и это не касается никого, кроме него самого», – заключил Познер.

Напомним, российский хоккеист, играющий в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинс» и за сборную России, Евгений Малкин подтвердил, что имеет двойное гражданство, и заявил, что не видит в этом ничего плохого. Он также заявил, что даже не думает об отказе от российского гражданства.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ажиотаж вокруг американского гражданства Малкина, заявил, что на месте спортсмена тоже играл бы за океаном.