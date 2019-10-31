Сноуден остался без гонорара

Издатели книги экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена согласились не выплачивать ему гонорар, пока в суде рассматривается иск со стороны властей США, сообщил суд Восточного округа американского штата Вирджиния.

Решение согласовано между издательством и правительством США, передает ТАСС.

Сноуден не получит денег как минимум до 1 апреля, передает РИА «Новости».

Издатель Генри Холт и две зарегистрированные в Германии компании согласились не передавать деньги ни самому Сноудену, ни его представителям.

Речь идет о гонорарах и других отчислениях с книги «Личное дело» (Permanent Record), которые экс-сотрудник спецслужб США еще не получил. При этом не сообщается, каки средства ему уже успели перевести.

Напомним, Сноуден выпустил мемуары «Личное дело», в которой рассказал и о жизни в России, и о том, почему разгласил данные, за которые его теперь собираются осудить в США.

Власти США подали иск, заявив, что мемуары нарушают соглашение о неразглашении АНБ.