На Украине отреагировали на решение Дании по «Северному потоку – 2»

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко прокомментировала выдачу Данией разрешения на прокладку «Северного потока – 2» в своих территориальных водах, назвав газопровод вызовом энергетической безопасности стран Восточной Европы, а особенно Украины.

«Позиция министерства (по строительству «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) остается неизменной – проект несет реальные угрозы безопасности региона Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы. Убеждены, что сам факт того, что рассмотрение этого вопроса вызвало столько дискуссий в датском обществе, является подтверждением этих опасностей», – сказала Зеленко, передает ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНН.

Пресс-секретарь МИД Украины также отметила, что введение газопровода в эксплуатацию еще больше усилит позиции Газпрома на энергетическом рынке Европы.

«Указанное заслуживает особого внимания в свете отказа российской стороны в ходе трехсторонних консультаций 28 сентября от предметного обсуждения параметров будущего контракта по транспортировке российского газа газопроводами Украины с 1 января 2020 года. В этом контексте украинская сторона рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект «Северный поток – 2», – добавила она.

Ранее в среду власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах.

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