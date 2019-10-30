Названа страна-хозяйка саммита АТЭС в 2020 году

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2020 году пройдет в Малайзии, заявил секретариат организации.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, президент Чили Себастьян Пиньера в среду сообщил, что саммит АТЭС в 2019 году не состоится.

Президент России Владимир Путин не собирался приезжать на саммит, но вместо него страну должно было представить другое лицо.