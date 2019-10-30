Телефонные мошенники в России начали представляться следователями

СК России предупредил граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты звонят жертвам и выдают себя за следователей.

«Отмечается рост обращений о мошенничестве. Ежедневно ... жители разных субъектов России сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК России и других государственных структур», – сказано на сайте ведомства.

Чаще всего мошенники убеждают жертв, что те якобы признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсифицированных БАДов, и просят перечислить крупные суммы для «обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда».

«Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», – напомнили в СК России.

В ведомстве призвали сообщать в правоохранительные органы о подобных звонках и быть бдительными. Там также уточнили, что чаще мошенники таким способом обманывают пожилых людей.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован вал мошеннических звонков клиентам банков.