После избиения девочки в детсаду Ярославля заведено уголовное дело

Официальный представитель СУ СК России по Ярославской области Кристина Гузовская сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки видеозаписи с избиением девочки в детском саду одногруппниками.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила Гузовская «Интерфаксу».

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Накануне управление СК по Ярославской области начало проверку после публикации видео, на котором в детском саду на прогулке дети избивают лежащую на земле девочку. Позже стало известно, что воспитателя этой группы отстранили от работы.