Данные 1,3 млн банковских карт попали на черный рынок

Компания Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт. Это одна из самых больших баз данных, попавших на черный рынок.

В основном утечка затронула клиентов индийских банков, также небольшая доля колумбийских регуляторов, передает РИА «Новости».

«Это одна из самых больших баз данных, когда-либо загруженных на подпольный рынок, и, возможно, одна из самых дорогих. Каждая запись в ней оценивается в 100 долларов, общая стоимость базы данных составляет не менее 130 млн долларов», – отметили в компании.

База данных под названием INDIA-MIX-NEW-01 была выложена на одном из подпольных сайтов 28 октября. Она содержит только данные кредитных и дебетовых карт, которые можно использовать для производства копий для обналичивания средств.

«Большие утечки платежных данных случались и раньше, однако базы данных обычно загружаются несколькими маленькими частями и в разное время. Это действительно самая большая база данных карт в одном файле, когда-либо загруженная на подпольный рынок», – отметил гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков.

По его словам, это первая за последние 12 месяцев продажа крупной базы данных карт индийских банков.

Ранее полицейские задержали сотрудника «Национальной службы взысканий», которого подозревают в хищениях персональных данных клиентов нескольких банков. После этого, Сбербанк захотел расторгнуть договор с коллекторами.

Кроме того, СМИ сообщили, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.