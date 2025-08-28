Шведский SAAB представил недорогой комплекс для борьбы с БПЛА

SAAB разработал и испытал антидрон Nimbrix с дальностью пять километров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шведский концерн SAAB представил новое средство борьбы с беспилотниками – антидрон Nimbrix, передает ТАСС.

По словам представителей компании, устройство отличается компактными размерами (чуть меньше одного метра в высоту), низкой стоимостью производства и возможностью быстрой локализации сборки в странах-заказчиках.

Nimbrix оснащен инфракрасной головкой самонаведения, позволяющей отслеживать и уничтожать как отдельные дроны, так и целые рои на дистанции до пяти километров. Система призвана заполнить нишу между артиллерийскими и ракетными системами, делая борьбу с БПЛА более экономически эффективной. Руководитель отдела разработки Андерс Лаге подчеркнул, что «БПЛА развиваются стремительными темпами, и необходимо иметь возможность защититься от их угрозы во многих местах. Но мы не можем позволить себе иметь самое передовое оборудование повсюду».

SAAB разработал Nimbrix самостоятельно и уже провел испытания прототипа. По информации компании, к новинке проявили интерес несколько стран, а первые поставки могут стартовать в 2026 году. Представитель SAAB Матс-Улоф Ридберг отметил, что менеджеры компании стремились создать продукт, который займет промежуточную нишу между артиллерийскими системами и ракетными комплексами типа Robot 70.

