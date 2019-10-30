Нефть подешевела на данных об увеличении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются после данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,88%, составив 61,05 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,49% – до 55,27 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 октября выросли на 592 тыс. баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики, ожидают, что запасы за период выросли в стране почти на 500 тыс. баррелей после снижения неделей ранее.