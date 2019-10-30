БТР протаранил Nissan на трассе в Улан-Удэ

Внедорожник Nissan и БТР, шедший в составе колонны, столкнулись на дороге в Улан-Удэ, пострадавших нет, заявили в региональном управлении Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду.

«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны. В результате ДТП пострадавших нет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как пишет издание baikal-daily.ru, по словам очевидца аварии, виновником в ДТП является водитель бронетранспортера, который не уступил внедорожнику.

На кадрах видео с места ДТП видно, что БТР ударил в крыло автомобиля со стороны водителя. При этом внедорожник существенно пострадал.

Напомним, в мае на Севастопольском проспекте на юге Москвы произошло ДТП с участием БТР – бронетранспортер столкнулся с Opel.