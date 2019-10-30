Подравшиеся украинские политологи помирились в программе Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев начал свою вечернюю передачу на канале «Россия 1» с примирение подравшихся накануне украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко.

«Мне сегодня столько людей позвонили из-за двух господ, я вынужден был сказать столько хороших слов о каждом из них, что мне даже как-то неловко. Поэтому я должен начать с того, что озвучу, наверное, страшную тайну, что господа обменялись в социальных сетях извинениями и к счастью сейчас уже все хорошо», – заявил Соловьев в начала программы, комментируя конфликт украинских политологов.

В свою очередь Семченко заявил, что после публикации Соловьевым видео потасовки его задели комментарии пользователей соцсетей о том, что «эти хохлы вообще ни на что не способны, не способны договориться даже между собой, какой у них может быт мир». В связи с этим украинский политолог в эфире попросил прощения у своего коллеги и выразил надежду, что его поступок послужит примером конфликтующим сторонам на Украине.

Напомним, украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Примечательно, что Семченко не в первый раз оказывается в центре скандала в эфире телеканала. В мае он разругался с российским политологом Николаем Платошкиным в эфире телешоу «60 минут» на канале «Россия 1». Поводами стали возвращение экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинского гражданства, а также некоторые вопросы российско-украинских отношений.