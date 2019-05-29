На шоу Скабеевой разругались российский и украинский политологи

Российский политолог Николай Платошкин разругался с украинским коллегой Александром Семченко в эфире телешоу «60 минут» на канале «Россия 1»; поводами стали возвращение экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинского гражданства, а также некоторые вопросы российско-украинских отношений.

Видео появилось на YouTube-канале программы.

Конфликт начался с обсуждением новости о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Гости студии вспомнили факты из карьеры экс-президента Грузии, Платошкин заявил, что не желает Украине добра, потому приветствует решение нового президента этой страны Владимира Зеленского отдать Саакашвили паспорт.

В ответ на это Семченко назвал оппонента «конченым идиотом». Началась словесная перепалка, в ходе которой еще один из гостей тоже повысил голос; ведущая шоу Ольга Скабеева сказала ему: «Вы-то чего подкрикиваете? Подхрюкиваете, как модно сейчас говорить».

В результате российский эксперт покинул студию.

Напомним, Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году.

В 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году политика задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

В мае Зеленский вернул гражданство Саакашвили. Ранее экс-президент Грузии назвал день возвращения на Украину.

Накануне президент России Владимир Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.