Украинские политологи подрались в программе Соловьева

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Конфликт начался в прямом эфире и во время рекламной паузы перерос в драку. Соловьев и другие участники программы смогли разнять политологов. После этого телеведущий попытался объяснить гостям, что подобное поведение неприемлемо.

ЭКСКЛЮЗИВ



Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 29 октября 2019 г.

Александр Семченко не в первый раз оказывается в центре скандала в эфире телеканала. В мае он разругался с российским политологом Николаем Платошкиным в эфире телешоу «60 минут» на канале «Россия 1». Поводами стали возвращение экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинского гражданства, а также некоторые вопросы российско-украинских отношений.