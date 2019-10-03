Генпрокуратура призвала принять межгосударственный документ по борьбе с киберпреступностью

В эстонском Таллине состоялась 18 встреча представителей генпрокуратур государств – членов Совета государств Балтийского моря. Российскую делегацию возглавляет заместитель генерального прокурора Алексей Захаров.

Выступая с докладом, начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов рассказал участникам заседания о проблемах и накопленном опыте по противодействию преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также перспективах данной работы, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Представитель надзорного ведомства России отметил отсутствие единого подхода при получении трансграничного доступа к электронным доказательствам, поскольку в каждом государстве имеется собственная внутренняя практика.

Работа по противодействию возникающим вызовам и угрозам в информационной сфере не будет достаточно эффективной без надлежащего взаимодействия правоохранительных органов на межгосударственном уровне, добавил Завалунов.

Он подчеркнул, что любые организационные и практические меры, проводимые внутри одной страны, с учетом международного характера киберпреступлений могут быть максимально результативными только при наличии надлежащего механизма международно-правового сотрудничества.

«Ни одно из региональных решений не способно устранить проблемы, возникающие перед мировым сообществом в рассматриваемой сфере, отметил он. Попытки распространить любой из секторальных документов на все страны мира заранее обречены на провал», – продолжил глава правового подразделения надзорного ведомства России.

По его словам, положения Будапештской конвенции в пункте «б» статьи 32 содержат положения, прямо ставящие под угрозу государственный суверенитет и безопасность государств-участников. Начальник правового управления предупредил, что такие нормы создают угрозу нарушению прав граждан на неприкосновенность их частной жизни и персональных данных.

Завалунов заявил, что каждое государство в мире должно иметь возможность принять участие в разработке международного универсального документа, направленного на борьбу с киберпреступностью, и высказать свои замечания при его разработке, совместно определив допустимые правила международного взаимодействия.

«В условиях появления новых вызовов криминального сообщества, без малейшего сомнения использующего отсутствие границ в виртуальном пространстве, мы должны быть на шаг впереди в части международного взаимодействия и прилагать максимально возможные усилия к его совершенствованию», – сказал в завершении Артур Завалунов.

Захаров в свою очередь выразил надежду, что совместными усилиями удастся сделать новый шаг на пути «укрепления взаимопонимания между нашими государствами в очень сложной и исключительно важной области обеспечения информационной безопасности и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий». Он подчеркнул, что реализация предложений России позволит повысить эффективность противодействия вызовам киберпреступности и сделать мир безопаснее.

Совет государств Балтийского моря – международная организация, учрежденная 5-6 марта 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря. В Совет вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. Несколько стран (Белоруссия, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Украина и Франция) имеют в СГБМ статус наблюдателя.