«Россия – страна возможностей» проведет проектную сессию перед первым заседанием набсовета

В пятницу, 4 октября, автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» проведет в образовательном центре «Сириус» в Сочи первое заседание наблюдательного совета под председательством президента Владимира Путина. Предшествует мероприятию проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы.

В работе проектных команд участвуют финалисты и победители таких конкурсов, как «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческая олимпиада «Я – профессионал», фестиваль «Российская студенческая весна», инженерный чемпионат «CASE-IN», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В течение двух дней (2-3 октября) проектные команды работают над концепцией проектов платформы, возможными изменениями и новыми форматами. Участники сессии, разделившись на пять групп, обсуждают, в частности, критерии эффективности проектов и отбора участников, механизмы вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматы продвижения конкурсов и проектов, а также включение новых проектных инициатив в платформу.

Помогают им в этом эксперты и специалисты АНО «Россия – страна возможностей», а также победители конкурса «Лидеры России». Результаты совместной работы они представят на заседании наблюдательного совета.

«В пятницу в формате живого диалога участники проектов платформы и члены Наблюдательного совета вместе определятся с планами дальнейшей работы, траекторией развития уже действующих проектов и новыми направлениями деятельности. Также на мероприятии мы подведем промежуточные итоги работы АНО «Россия – страна возможностей» и представим ключевые показатели наших проектов», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что на мероприятии будут обсуждаться и новые проектные инициативы, а также акции и мероприятия, которые платформа проведет в будущем году.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин 4 октября на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи проведет расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия – страна возможностей».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.

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