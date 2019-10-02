Путин проведет заседание Наблюдательного совета «Россия – страна возможностей»

Президент Владимир Путин 4 октября на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи проведет расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия – страна возможностей», сообщила пресс-служба Кремля

«В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы «Россия – страна возможностей», рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию», – передает ТАСС слова Путина.

Ключевая цель АНО «Россия – страна возможностей» – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации возглавляет Путин.