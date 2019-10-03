Путин потребовал ввести ответственность для чиновников за сокрытие данных о ЧС

Президент Владимир Путин поручил ввести ответственность для чиновников за то, что они несвоевременно предоставляют полную информацию, которая нужна для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций, следует из поручений по итогам совещания о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сообщается на сайте Кремля в перечне поручений по итогам совещания, которое прошло 17 сентября.

Кроме того, президент поручил на законодательном уровне обеспечить постоянный доступ МЧС ко всей необходимой информации в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Срок исполнения поручения – до 1 марта 2020 года. Ответственными назначены премьер Дмитрий Медведев и глава МЧС Евгений Зиничев.

Также МЧС России поручено обеспечить проведение внеплановых учений и тренировок с привлечением заинтересованных органов исполнительной власти и организаций. Должны быть отработаны «вопросы готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Доклад на этот счет должен сделать до 31 декабря 2020 года Евгений Зиничев.

Ранее власти дальневосточных регионов оценили ущерб от паводков в Приморье и Амурской области.