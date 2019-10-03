Американские СМИ раскрыли роль Пенса в «давлении» Трампа на Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп «неоднократно использовал» вице-президента Майкла Пенса, чтобы «оказать давление» на главу украинского государства Владимира Зеленского, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

По информации WP, именно Трамп дал вице-президенту указание не посещать инаугурацию Зеленского в мае этого года, хотя сотрудники Белого дома настаивали на обратном, передает ТАСС.

Утверждается также, что через Пенса американский лидер минувшим летом сообщил Зеленскому о заморозке военной помощи Украине и потребовал более активных мер по борьбе с коррупцией. Впоследствии помощь Киеву была разблокирована.

Газета указывает, что один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, который состоялся в июле. Источники издания утверждают, что вице-президент должен был получить стенограмму разговора двух лидеров в течение нескольких часов после его завершения. При этом «лица, близкие к Пенсу», настаивают, что вице-президент не имел понятия о приписываемых Трампу попытках «оказать давление» на Зеленского с целью получить компрометирующую информацию о Джозефе Байдене и его сыне.

Лица из окружения Пенса заявляют, что нынешний вице-президент, скорее всего, не ознакомился со стенограммой или же не прочел ее до конца, отмечает американское издание.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Трамп потребовал закрыть тему с импичментом и заявил о попытке государственного переворота.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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