Познер рассказал, почему поддерживает феминизм

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как относится к феминизму, и имеет ли это движение право на существование в России.

«Я отношусь с пониманием к феминизму и поддерживаю его. В нашей стране тем более, поскольку в нашей стране женщине особенно трудно состояться», – сказал Познер, сообщается на его сайте.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о российской феминистке Нике Водвуд.