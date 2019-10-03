Трамп пригрозил судом за ложные обвинения в сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность привлечения к суду лиц, которые несут ответственность за распространение ложных утверждений о его сговоре с властями России.

«Я, вероятно, начну крупную судебную тяжбу со многими из тех, кто был причастен к коррумпированному расследованию, касавшемуся выборов 2016 года», – приводит ТАСС заявление Трампа после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«У меня есть все права поступить таким образом», – подчеркнул глава Белого дома.

В связи с этим Трамп подверг резкой критике действия лиц, которые преднамеренно сеяли слухи о связях его избирательного штаба с властями России, посетовав на то, что надуманные обвинения отразились на судьбе многих его сторонников.

«Они разрушили жизни [других] выдуманными обвинениями в том, чего никогда не существовало, – сговоре. Этого никогда не существовало», – подчеркнул лидер США.

Глава американской администрации напомнил, что разбирательство, проведенное спецпрокурором Робертом Мюллером, доказало неправоту тех, кто обвинял нынешнего президента США и сотрудников его избирательной кампании в сговоре с Москвой.

«Они ни черта не смогли найти. (...) Они не нашли ничего, указывающего на Дональда Трампа и сговор. После двух лет [расследования] и [потраченных на него] 42 млн долларов», – подчеркнул глава Белого дома.

Кроме того, он решительно не согласился с действиями спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая инициировала процесс импичмента президента США, принуждая к даче показаний сторонников Трампа и чиновников Белого дома. «Она раздает повестки [о вызове для дачи показаний Конгрессу], как печенья», – возмутился Трамп.

По его словам, предыдущий спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан не позволял себе действовать таким образом.

Напомним, на прошлой неделе в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. После этого Трамп объявил о попытке госпереворота в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД