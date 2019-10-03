В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации из США

Решение о переносе заседаний первого комитета ООН из Нью-Йорка будут принимать страны-участники международной организации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель генсека ООН признался, что «не видел никакого официального запроса относительно переноса комитета», однако отметил, что «любое решение о работе комитета [по вопросам разоружения и международной безопасности] Генассамблеи принимается странами-членами», передает ТАСС.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые в сентябре должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США.

После этого в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, а глава ведомства Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Он также пообещал приготовить США «сюрприз».

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.

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