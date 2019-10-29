Парк Минобороны «Патриот» с начала года посетили более 400 тыс. чел

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе парка «Патриот», за 10 месяцев прошлого года парк уже посетило более 406 тыс. человек.

За прошлый год количество посетителей армейского военно-патриотического парка составило 481 тыс.

Подмосковному парку культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот» исполняется пять лет, в честь этого 30 октября здесь пройдет день открытых дверей. Об этом сообщается на сайте парка.

А второго ноября состоится масштабная военно-историческая реконструкция событий 1941 года – битвы за Москву. В масштабной реконструкции примет участие техника из разных музеев и реставраторы со всей России.

В программе также – курс молодого бойца на 15 интерактивных площадках и мастер-классы военных профессионалов.

Напомним, 30 октября 2014 года министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». В июне 2015 года состоялось открытие парка «Патриот», одновременно с этим, прошел первый Международный военно-технический форум «Армия – 2015».

Шойгу отмечал, что парк «Патриот» является уникальным многофункциональным комплексом, который позволяет на высоком уровне проводить самые разные мероприятия, в том числе такие важные, как Международный военно-технический форум «Армия», Армейские международные игры, Всероссийский молодежный патриотический форум «Я – Юнармия».